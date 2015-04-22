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Губернатор края посетил выставку-ярмарку "Приморские продукты питания"

Губернатор края посетил выставку-ярмарку "Приморские продукты питания"

Фото: primorsky

Продовольственная ярмарка развернулась на центральной площади Владивостока – свою продукцию на ней представили 60 ведущих сельхозпроизводителей края.

Олег Кожемяко подчеркнул, что приморским производителям, которые работают над качеством продукции и продуктивностью будет оказана поддержка.

«Основная часть субсидий предусмотрена предприятиям, которые занимаются молочным животноводством, – на строительство молочно-товарных ферм, покупку племенного скота, поддержку семенного животноводства. При этом субсидирование сданного литра молока будет зависеть от качества продукции и продуктивности. Молочная отрасль Приморья имеет большие перспективы. За пять лет нужно увеличить обеспеченность населения молоком местного производства с 27% до 50%», – заявил глава края.

В течение двух дней – 11 и 12 сентября – жители и гости Владивостока могут посетить выставку-ярмарку, попробовать и приобрести мясную, молочную, рыбную продукцию, овощи, ягоды, мед, посмотреть домашних птиц – гусей, индюков, перепелок, и других животных.

В рамках праздника также запланировано выступление коллективов художественной самодеятельности и профессиональных артистов, проведение профессиональных конкурсов «Гран При», «Золотая медаль выставки», викторин и презентаций.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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