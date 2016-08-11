Орех в колбасе, ламинария в медовом пирожном и традиционный, почти не изменивший себе за 23 года бублик — получили награды на выставке-ярмарке приморских продуктов. Она продолжается и сегодня, на Центральной площади Владивостока. А накануне качество и ассортимент того, что сделано в Приморье оценил губернатор, Олег Кожемяко.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: «Не побоялись вы шагнуть!»

Это Олег Николаевич сыроделам Алексее-Никольского адресует. И покупает один из самых оригинальных, мягкий сыр Каймак. Приморцы не просто импортный товар заменили, научились делать некогда исключительно европейский продукт так, что и в Италии, и во Франции его своим признают.

Елена Пахомова, главный технолог: «Козий сыр, первая его степень отличия, он белый, если сравнивать его с коровьим, коровий - желтый»

Станислав Васильченко, корреспондент: «Я, наверное, не гурман, либо очень мало пробовал сыров. Но этот очень вкусный!»

И всё же, глава региона рекомендует не забывать о том, что на пастбищах приморских нагуливается отличное коровье молоко. И сыр из него не хуже.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: «Радует то, что многие компании, многие производители видят перспективу увеличения и поголовья, и увеличение объемов производства молока. Мы со своей стороны направляем меры поддержки».

Приморский мёд. На этой ярмарке можно видеть, как работают пчелы. Придумал же кто-то наблюдательный улей. Приморская ягода: это гигантская голубика, фермерская земляника и брусника из Тернейского района.

И без хлеба никуда. Караваи, по традиции, проносят по площади торжественным кругом. А глава департамента сельского хозяйства среди лучших в этом году называет легендарный весенний бублик.

Валерий Бронц, директор Департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края: «За полгода проверки продукции, какая тенденция? Больше продуктов, которые соответствуют составу или нет?» Бронц: «Больше, конечно, соответствует. Контрафакт есть, но в основном завозной!»

Виктор Пономарев, руководитель центра поддержки фермеров и развития сельхозкооперации Приморского края: «Наша задача здесь — приблизить производителей к покупателям. В отличие от простых ярмарок, здесь у стендов и руководители находятся, и технологи. Люди могут попробовать, какие-то замечания высказать».

В основном, благодарят. За возможность приобретать Приморское. И видеть, как творчески подходят местные компании к производству казалось бы привычных продуктов. Среди тех, кто на 23 ярмарке получил высшие награды, например — кондитеры, которые в медовое пирожное добавили ламинарию.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]