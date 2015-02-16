Отель "Амурский залив" сменил свой облик

Причудливые рисунки морских животных появились на стенах отеля в центре Владивостока, по данным сайта "PrimaMedia.ru".

Разрисовать гостиницу предложили сами сотрудники. Они же придумали концепцию: тематика обязательно должна была быть связана с морем. Отель обратился с предложением сразу к нескольким художникам, которые, в свою очередь, представили эскизы будущих граффити. Идея граффитиста Сергея Мотофанова оказалась самой интересной, и сотрудничество предложили именно ему. Рисунки должны были появиться к началу сентября, но, по словам работников отеля, из-за аномально мокрого лета они решили повременить.

— Проект меня заинтересовал, потому что это хобби, которое переросло в работу. Заказчики связались со мной в первой половине августа, нарисовать нужно было к началу ВЭФ, но погодные условия нас очень подвели, было всего два хороших дня. Пришлось переносить. Но сроки всё равно были сжатыми, я пригласил помогать художника из Хабаровска, эскиз мы разрабатывали вместе. Мы ещё не закончили рисовать. В конце работа будет выглядеть гораздо интереснее, чем она смотрится сейчас, — рассказал один из авторов стрит-арта.

Сколько стоило превратить отель в аквариум, сотрудники отвечать отказались. Сергей Мотофанов тоже ушёл от прямого ответа, но уверил, что художников не обидели — оплата была достойной. Благодаря ей удалось и приобрести качественные материалы, и окупить свой труд.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]