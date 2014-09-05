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Второй по величине город Приморья отмечает день рождения

Второй по величине город Приморья отмечает день рождения

Уссурийск отмечает день города. Сегодня второму по величине городу Приморья исполняется 153 года, сообщает «Вести:Приморье».

В течение дня в городе проходят массовые гуляния. Впервые организоторы решили сделать из центральной улицы города - Некрасова, пешеходную зону. Сегодня в течение дня движение в центральной части города для транспорта ограничено.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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