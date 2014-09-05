Второй по величине город Приморья отмечает день рождения

Уссурийск отмечает день города. Сегодня второму по величине городу Приморья исполняется 153 года, сообщает «Вести:Приморье».

В течение дня в городе проходят массовые гуляния. Впервые организоторы решили сделать из центральной улицы города - Некрасова, пешеходную зону. Сегодня в течение дня движение в центральной части города для транспорта ограничено.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]