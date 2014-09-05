Второй по величине город Приморья отмечает день рождения
Уссурийск отмечает день города. Сегодня второму по величине городу Приморья исполняется 153 года, сообщает «Вести:Приморье».
В течение дня в городе проходят массовые гуляния. Впервые организоторы решили сделать из центральной улицы города - Некрасова, пешеходную зону. Сегодня в течение дня движение в центральной части города для транспорта ограничено.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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