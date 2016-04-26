"Местное время. Воскресенье": встреча Владимира Путина с представителями общественности регионов ДВ

Программа "Местное время. Воскресенье"

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"Местное время. Воскресенье"* - это еженедельное телеобозрение ГТРК "Владивосток".

Выходит в эфир с апреля 2004 года. Сосредоточить внимание телезрителей на самых важных подробностях жизни Приморья, сделать все новости интересными и полезными — с такой целью каждое воскресенье в 8.45 выходит в эфир программа "Местное время. Воскресенье".

*Ранее программа называлась "Вести: Приморье. События недели"