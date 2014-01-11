В Уссурийске наводят «марафет» вдоль главных улиц города. Одна из старейших улиц города, где очень много частных столетних домов — Краснознаменная, обзаведется стильными клумбами в японском стиле. Наш корреспондент выехал на место и вместе с дорожными работниками и дизайнерами взялся за грабли.

Наталья Рудь, ландшафтный дизайнер: - "Ну, конечно, еще и ботанику освоила. Как можно быть ландшафтным дизайнером без освоения ботаники!? У меня и свой сад-огород есть."

Урок прикладного садоводства на новых клумбах Уссурийска. Ильм золотой, можжевельники, сосна кедровая и ели. А еще вдоль Краснознамённой расцветет настоящее «пламя страсти» - так называется один из видов спиреи, которая тоже добавит ярких красок старейшей улице города.

Наталья Рудь, ландшафтный дизайнер: - "Конечно, хотелось бы высадить тую, она красивая, но весной она может погореть. Тис очень красивое и благородное растение, но плохо переносит солнечные ожоги. Вообще растет всё, самое главное- как ухаживать."

Но, тем не менее, в первую очередь клумбы Уссурийска будут богаты на сакуру, карликовую сирень, красную черемуху, сливу и вейгелу- эти кустарники неплохо приживаются в приморском климате. Компанию им составит пузыреплодник сразу трех цветов- зеленого, красного и золотого.

Анастасия Федоренко, ландшафтный дизайнер: - "Я по вашему маникюру вижу, что вы человек творческий! - Да, я сама придумывала дизайн. Даны схемы с разметкой и нужно распределить растения по размеру. Какая-то должна быть системность, но рисунки должны быть индивидуальны."

Есть где фантазии разгуляться. Три десятка небольших и почти в японском стиле, клумб — кроме новых скверов, это еще один подарок к 153-ей годовщине Уссурийска. Вдоль таких аллей даже молодые папы с коляской прогуляться не против. Можно сказать, что Александр все три святых мужских обязанности ко дню рождения Уссурийска выполнил досрочно.

Александр Голиков, житель Уссурийска: - "Малышу три недели. У меня есть дом, там растут деревья, я уже все сделал. У меня тоже душа к этому лежит."

Уссурийские мастера ландшафтного дизайна ждут от городской администрации заказов на следующий полевой сезон. Поработать для родного города с садовыми тележками, лопатами и граблями им только в удовольствие.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]