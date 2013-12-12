Автор «Музыкального вернисажа» Александр Вовненко получил новую культурную трибуну. Из зала картинной галереи и университетской аудитории – в кресло директора Пушкинского театра.

Александр Вовненко, директор Пушкинского театра: - "Идем на совершенно разные шаги и эксперименты. Например, осенью, в октябре, ноябре и декабре, впервые на Дальнем Востоке, мы запускаем цикл «Ночь в Пушкинском. Квартетные истории»

В планах - ночные концерты с бокалом шампанского, публичные лекции известных преподавателей, гастроли зарубежных исполнителей.

Александр Вовненко, директор Пушкинского театра: - "Новая звезда французского пианизма, Симон Граши приезжает к нам после своего долгого турне по России: концерт в Большом Зале Московской консерватории, Петербургской филармонии и – Пушкинский театр ДВФУ"

В голубой гостиной идут репетиции нового документального спектакля о Владимире Арсеньеве. После историй, посвященных жене путешественника и его талантливым сестрам (их снова покажут в октябре), третья постановка - о встрече с писателем Михаилом Пришвиным.

Юлия Яроцкая, руководитель Театра «Дом Арсеньевых» - "У нас принимает участие Сергей Гончаров - как всегда, играет Арсеньева. Он играл его в спектакле «Ожог от лепестка». Роль Пришвина играет Сергей Коврижных."

Лесные легенды слушает некто, похожий на Дерсу Узала… Портреты восточных мудрецов – работы Александры Азовцевой, русской художницы, которая прославилась в Австралии. Ее родители познакомились во Владивостоке, она родилась в Уссурийске и полжизни провела в Китае – до культурной революции. 65 картин – масло, пастель, акварель – единственная ее коллекция в России, возвращенная на родину Национальным фондом поддержки правообладателей.

Александр Вовненко, директор Пушкинского театра: - "Выставка была уже в Москве, Петербурге, Ульяновске, Грозном, теперь во Владивостоке, и фонд размышляет, где же эта выставка должна обрести постоянное место хранения. Мы надеемся, что этим место станет Владивосток."

Три этажа живописи, музыки, литературы. Новые культурные связи и новые проекты. Пушкинский театр отсчитывает второй век своей истории под знаком просвещения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]