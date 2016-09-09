Рубрика «Мнение». Руслан Еременко, старший вице-президент ВТБ: "На Дальнем Востоке мы обслуживаем больше 29000 клиентов малого и среднего предпренимательства""
Интервью с Русланом Еременко, руководителем департамента корпоративного бизнеса, старшим вице-президентом ВТБ
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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