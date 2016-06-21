Владивосток вышел на утреннюю разминку... с Джеффом Монсоном! Звездный гость открытого турнира по смешанным единоборствам «Битва на море» и фестиваля «Спорт у моря» - смело снял обувь, и показал приморцам не только все свои татуировки. О том, что чемпиону важнее: политика, вкусная еда или детский спорт - в репортаже Ольги Катренко.

Когда некуда ступить, даже если встаёшь на носочки — вот что такое Площадь Борцов Революции воскресным утром.

Ольга Головко, мама участников фестиваля «Спорт у моря»: - «Всё это весьма недешевое удовольствие, и для того, чтобы ребенок развивался, родители должны обязательно поддерживать его увлечение! Вот это Савелий, вот это Иван, а друга своего Савелий сам представит» Савелий: «Друга зовут…» ... «Джеффри Монсон!»

Шутка, конечно. Однако, через минуту он с широкой улыбкой выходит к людям, на ходу сбрасывая вьетнамки. Сноумэн лёгок и прост в общении. Традиционной разминке предпочитает летящие выбросы рук, по сути — тренировку боксера.

Не хватает площади. Просто потому, что фестиваль «Спорт у моря» - это не только главная сцена. А десятки спортивных площадок. Даже подиум рапиристов.

И поле минифутбола: чтобы поддержать любимую детскую секцию, кто-то, кажется, ночь не спал, рисовал плакат! Сам обладатель черного пояса по бразильскому джиу джитсу, золотой ас ближнего боя и, конечно, мастер ММА — полагает, в человеке всё должно быть прекрасно.

Джефф Монсон, спортсмен, политик: - «Три главные вещи! Сон, еда, тренировки!»

Спрашиваем, как дела в Красногорске. Ведь известно, что Джефф Монсон получил российское гражданство и год уже депутат Думы этого подмосковного города.

Джефф Монсон: - «Политика — тяжело. Я учу детей каждый день, это очень важно!»

Что дети важнее, подтверждает и глава Владивостока: он в шортах, точно как Монсон.

Олег Гуменюк, глава Владивостока: - «Эти дети будут вырастать и защищать наш город Владивосток, защищать наши интересы спортивные».

Сергей Скопенок, папа участника фестиваля «Спорт у моря»: - «У меня семилетний сын, он в этом году в первый класс пошел, еще и дочу хочу отдать, если мама разрешит».

Когда-то, как Никитка Скопенок, начинал в джиу джитсу и Джефф Монсон. Мама разрешила!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]