Российский политик Джефф Монсон разбудил Владивосток зарядкой в боксерском стиле. Видеорепортаж Ольги Катренко.
Владивосток вышел на утреннюю разминку... с Джеффом Монсоном! Звездный гость открытого турнира по смешанным единоборствам «Битва на море» и фестиваля «Спорт у моря» - смело снял обувь, и показал приморцам не только все свои татуировки. О том, что чемпиону важнее: политика, вкусная еда или детский спорт - в репортаже Ольги Катренко.
Когда некуда ступить, даже если встаёшь на носочки — вот что такое Площадь Борцов Революции воскресным утром.
Ольга Головко, мама участников фестиваля «Спорт у моря»: - «Всё это весьма недешевое удовольствие, и для того, чтобы ребенок развивался, родители должны обязательно поддерживать его увлечение! Вот это Савелий, вот это Иван, а друга своего Савелий сам представит» Савелий: «Друга зовут…» ... «Джеффри Монсон!»
Шутка, конечно. Однако, через минуту он с широкой улыбкой выходит к людям, на ходу сбрасывая вьетнамки. Сноумэн лёгок и прост в общении. Традиционной разминке предпочитает летящие выбросы рук, по сути — тренировку боксера.
Не хватает площади. Просто потому, что фестиваль «Спорт у моря» - это не только главная сцена. А десятки спортивных площадок. Даже подиум рапиристов.
И поле минифутбола: чтобы поддержать любимую детскую секцию, кто-то, кажется, ночь не спал, рисовал плакат! Сам обладатель черного пояса по бразильскому джиу джитсу, золотой ас ближнего боя и, конечно, мастер ММА — полагает, в человеке всё должно быть прекрасно.
Джефф Монсон, спортсмен, политик: - «Три главные вещи! Сон, еда, тренировки!»
Спрашиваем, как дела в Красногорске. Ведь известно, что Джефф Монсон получил российское гражданство и год уже депутат Думы этого подмосковного города.
Джефф Монсон: - «Политика — тяжело. Я учу детей каждый день, это очень важно!»
Что дети важнее, подтверждает и глава Владивостока: он в шортах, точно как Монсон.
Олег Гуменюк, глава Владивостока: - «Эти дети будут вырастать и защищать наш город Владивосток, защищать наши интересы спортивные».
Сергей Скопенок, папа участника фестиваля «Спорт у моря»: - «У меня семилетний сын, он в этом году в первый класс пошел, еще и дочу хочу отдать, если мама разрешит».
Когда-то, как Никитка Скопенок, начинал в джиу джитсу и Джефф Монсон. Мама разрешила!
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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