3 дня десятки участников обменивались опытом осознанного родительства. Встречу организовал благотворительный фонд «ВладМама», а финансовую поддержку мероприятию оказал Фонд президентских грантов. Что обсуждали на форуме? И почему этому родительскому конгрессу дали название «Сами»?

Лайф Ксения Сапетина: - "Я дома еще попытаюсь такие сделать. У папы проволока есть."

Это Ксения о бисероплетении рассуждает. Свою первую рыбку она сплела на площадке форума молодых семей. Пока мама с папой погружались в проблемы современного родительства.

Ольга Романова, президент благотворительного фонда «ВладМама»: - "Это и воспитание, и педагогика, и психология детская. Это и финансы и жилищные вопросы. Это и семейные отношения, и семейный бюджет. Всё, что касается самих родителей."

Эти вопросы - основы семейного единства, которые строят будущее подрастающего поколения. Детское благополучие напрямую зависит от того, на что готовы родители. «Сами». Отсюда и название форума, которое плавно перетекает в жизненный принцип участников. Их, кстати, 50 семей со всего региона.

Ксения Субченко, участница форума (г. Фокино): - "Это целеустремлённые люди, которые хотят поменять в нашем обществе, хоть что-то. В своём маленьком городке. Всегда же нужно начинать с себя."

Начать помогают эксперты. Среди них чиновники, психологи, врачи и воспитатели. На 3 дня детский лагерь «Юнга» стал площадкой для совместной борьбы со стереотипами родительского мышления. Сейчас тема настолько актуальна, что первый приморский форум поддержал фонд президентских грантов.

Елена Томчук, директор департамента по делам молодежи Приморского края: - "С одной стороны форум выступает инструментом, чтобы они счастливо жили и растили своих деток именно в Приморском крае. Другой целью является создание сообщества молодых семей в крае."

В первую очередь сообщество позволит делиться информацией. Так, молодые семьи Приморья могут не просто улучшить свои жилищные условия, но и вернуть 35% от общей стоимости приобретаемых квадратных метров.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]