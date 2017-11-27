Спортивные традиции Фонда Владимира Николаева в выходные дни продолжи в городе Находка. В масштабном празднике Здорового образа жизни участвовали более 2 тысяч горожан. Забег на Кубок Приморской спартакиады увидели наши корреспонденты.

На стадион «Водник» моряки и портовики пришли целыми семьями. Приморская спартакиада Фонда Владимира Николаева объединила людей от мала до велика, представителей самых разных профессий.

- Друзья, родственники и знакомые все пришли и болеют за своих!

- Много народу, море позитива! Все весело, все четко!

- Сегодня замечательная погода, чудесный день, поэтому все бегайте с нами!

В кроссе за заветный кубок ВВН состязаются юниоры, взрослые, ветераны и параспортсмены. Каждый преодолевает свою дистанцию: от 400 метров до 3 километров. Вот уже 20 лет по всему краю шествует «Спортивное Приморье» и уже тысячи молодых людей приобщила к спорту эта программа. Ее руководитель, автор программ социальной поддержки населения «Приморью - достойную жизнь», показывает пример активного образа жизни. Владимир Николаев финиширует пятым в своем забеге.

Владимир Николаев, руководитель Фонда программы социальной поддержки населения «Приморью – достойную жизнь»: - « Здесь — более тысячи участников, но в десятку вошел! Хотя и не стремился прийти первым, главное дать возможность нашей молодежи - идти вперед»!

Пока победители забега получают кубки, медали и сладкие подарки в Находке продолжает свою работу и программа с 20-летней историей — «Доступная рыба». Свежемороженую камчатскую горбушу реализуют с машины с надписью «Приморью - достойную жизнь». Цена — 80 рублей за килограмм — самая минимальная в крае и такой рыбы только в Находку привезли 3 тонны. Горбуша по самой доступной цене от Фонда ВВН уже появитлась и в других уголках Приморья.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]