"Приморье - территория дружбы": Интервью с Ниной Фигурской, председателем Приморской краевой национально-культурной общественной организации "Белорусы Приморья"
"Приморье - территория дружбы": Интервью с Ниной Фигурской, председателем Приморской краевой национально-культурной общественной организации "Белорусы Приморья"
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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