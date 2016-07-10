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Во Владивостоке свои двери открыл самый масштабный финтес-клуб. Видеорепортаж Виктории Сарада.

В честь торжественного старта «Мастер-Джим. Олимпийский»  порадовал гостей щедрым розыгрышем, вкусным тортом и показательной программой. О новом спортивном клубе для сильных телом и духом наш репортаж. 

10 абонементов от месяца до года разыграли в новом фитнес-клубе «Местер Джим. Олимпийский». Он открыл свои двери на Вострецова, 36. Одновременно заниматься спортом здесь сможет до 1000 человек.

Николай Берчанский, старший инструктор фитнес-клуба «Мастер Джим»: - "Такого клуба нет в городе, нет в крае.  наверное. обрезать Только кардио-студия одна из лучших в России. Зал по объёмам, я такого ещё не видел даже в Москве. Мы составляем достойную конкуренцию."

«Мастер Джим. Олимпийский» -  это 12 000 квадратных метров фитнеса и красоты. В тренажёрном зале  - последние инновации от лидеров спорт-индустрии. Здесь самая большая в городе кардиостудия и просторный хамам в каждой раздевалке.

Яна Варнакова, фитнес-директор сети клубов «Мастер Джим»: - "Гордость нашего клуба — бассейн. У него 7 дорожек. Длина 25 метров, а глубина 1,8."

Ещё одна гордость клуба — тренерский состав. Каждый инструктор — спортсмен высокого класса.

Игорь Величко, клиент фитнес-клуба «Мастер Джим»: - "Супер. Инструкторы молодцы, все красивые.  Девочки огонь. С удовольствием будем заниматься."

Тренажёрный зал, групповые программы, зал самообороны, детско-юношеский клуб,  СПА-салон и фитнес-бар. Всё это теперь доступно владивостокцам ежедневно с 7 утра до 23 часов.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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