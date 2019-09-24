Программа "Восток 24: Наши вести" от 24.09.2019

- браконьеры должны получить жесткий ответ. Задерживать всех подряд, оказывают сопротивление - топить

- нужно не пороть "горячку", а спокойно разобраться. У корейцев своя правда и нам надо научится их слушать

- никаких экстремальных мер, только переговоры и доброжелательность смогут помочь решить проблему