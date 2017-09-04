"Океан будущего": 12-я смена всероссийского детского центра "Океан" - настоящий калейдоскоп событий
"Океан будущего": 12-я смена всероссийского детского центра "Океан" - настоящий калейдоскоп событий
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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