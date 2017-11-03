Во Владивостоке продемонстрировали новейшие технологии лечения варикозных болезней. Видеорепортаж Елены Штылиной и Сергея Нелюбина.
Во Владивостоке докторам Центра Лазерной Флебологии на практике продемонстрировали новейшие технологии лечения варикозных болезней. Мастер-класс провел основоположник отечественной лазерной флебологии. За филигранной работой хирурга с мировым именем наблюдали наши корреспонденты.
Лечение болезней вен на любой стадии без разрезов, швов и рубцов — оказывается возможно! Такую филигранную работу демонстрирует доктор медицинских наук, вице президент Ассоциации флебологов России, профессор Олег Гужков. Он проводит самую щадящую, безоперационную процедуру при помощи лазера.
Олег Гужков, хирург-флеболог, доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной хирургии ЯГМУ г. Ярославль: - "На базе Центра лазерной флебологии проходит мастер-класс с обменом опыта. День посвящен дальнейшему продвижению технологии, которая позволяет в амбулаторных условиях с отсутствием швов и рубцов достигнуть шикарного функционального и эстетического результата."
Варикоз - не просто косметическая проблема. Заболевание может привести к возникновению тромбоза и трофических язв. Избежать этого помогает
30-минутная манипуляция, которая не требует наркоза и проводится амбулаторно. И такие передовые технологии Центр лазерной флебологии во Владивостоке начал применять одним из первых в стране. Здесь провели около 4000 процедур и дают пожизненную гарантию на лечение лазером.
Проконсультироваться и получить самую современную помощь специалистов можно по адресу Океанский проспект, 54.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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