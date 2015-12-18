Корректировки в бюджете, эффективное использование муниципального имущества, утилизация покрышек и еще два десятка важных и острых для Владивостока вопросов обсудили сегодня в думе города. Какие изменения ждут Дальневосточную столицу?

Бюджет Владивостока прибавил в весе почти на 360 миллионов рублей. Часть этих денег пойдет на дополнительные места в детских садах и развитие спорта. В том числе, на разработку проектной документации и реконструкции стадиона «Авангард». На это предусмотрено 6,5 миллионов. Там построят новую зрительскую трибуну с навесом на 7 тысяч человек. И обустроят специальные места для мало мобильных граждан. Сегодня за очередном заседании Думы города обсудили множество важных тем.

Андрей Брик, председатель Думы города Владивостока: - "Один из вопросов - утверждение плана приватизации. На 2019 год в него включено 27 объектов. Мы считаем, что это будет большое подспорье для наших предпринимателей, что сегодня они могут получить доступ к имуществу города. В основном это объекты в жилой инфраструктуре. Цокольные и первые этажи."

Бурные обсуждения депутатов вызвала тема автомобильных покрышек. Город должны были очистить от шин еще летом, однако одного утилизационного предприятия не хватает. Сроки сдвинули до января 2021 года.

Наталья Войновская, председатель комитета по городскому хозяйству Думы города Владивостока: - "Они утилизировали и вывезли 63 тысячи, как докладывали. Никто не ожидал, на самом деле, какое колоссальное количество шин закопано в наших дворах."

25 миллионов рублей направят на обустройство наружного освещения. Порядка 156 на содержание и ремонт дорожно-транспортной инфраструктуры города. 65 миллионов - на устранение последствий тайфунов во Владивостоке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]