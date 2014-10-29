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Сегодня, 10:48
 

Интервью с председателем Законодательного Собрания Приморского края А. Роликом

Темы:

- На сентябрьской сессии депутаты рассмотрели 77 вопросов. На заседании присутствовали 40 законодателей.

- Один из основных вопросов повестки - корректировка краевого бюджета.

- Доходы краевой казны выросли почти на один миллиард 700 миллионов. Эти средства направят на выплаты пострадавшим  от паводков и аварийно-восстановительные работы после тайфунов.

- Приморские депутаты приняли в первом чтении проект закона "Об Уполномоченном по правам ребенка в Приморском крае".

- При покупке жилья по сертификату дети-сироты, имеющие двух и более детей, смогут использовать средства материнского капитала.

- Для участников программы "Дальневосточный гектар" в Приморье установили повышенный норматив заготовки древесины для строительства индивидуального жилого дома.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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