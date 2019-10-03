Помоги себе сам. На железнодорожной станции в районе Седанка специально для инвалидов висит табличка. Сотрудники РЖД готовы помочь пассажирам с ограниченными физическими возможностями, только ждать подмоги инвалиду придется около двух часов, с подробностями Виктория Сатдарова.

Во Владивостоке на железнодорожной станции Седанка сотрудники РЖД повесили знак для людей с ограниченными физическими возможностями, но похоже самим инвалидам такие добрые поступки не нужны.

Как нам удалось выяснить, в РЖД специальных сотрудников для помощи инвалидам нет. Внутри компании эта обязанность почему то возложили на обычную бригаду инженеров. Работает она с 8:00 утра до 5 часов вечера, поэтому звонить следует заранее. И если инвалид приехал на последней электричке из Партизанска или Уссурийска, то он должен подняться с перона без посторонней помощи.

Виталий Санаров, заместитель начальника дистанции по кадрам и социальным вопросам РЖД, г. Хабаровск: - «Основной функцией дистанции инженерный сооружений является текущее искусственное сооружение, поддержание его в рабочем состоянии… У меня не должны там люди стоять и ждать. Вопрос серьезный, я согласен...»

Если бригада не может приехать в короткий срок, тогда разумно будет кассиру при покупке билета оповестить пассажира заранее о вызове службы помощи. Но и этого не происходит...

Согласно Федеральному закону о социальной защите инвалидов, организации транспортных инфраструктур обязаны обеспечивать помощь людям с ограниченными физическими возможностями. Лифты, эскалаторы, подъемники на станциях — об это инвалидам в Приморье приходится только мечтать. При этом сотрудники РЖД на местах даже не знают о своих обязанностях. А руководство компании не торопится менять ситуацию к лучшему.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]