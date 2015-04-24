Сергей Боярский: очереди за льготными авиабилетами - это "пещерный век"
Беседа с Сергеем Боярским, депутатом государственной думы РФ, первым заместителем председателя Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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