Ушёл из жизни Самвел Мнацян

Не стало хоккеиста, бывшего капитана ХК «Адмирал» Самвела Мнацяна. В течение года он мужественно боролся с с тяжелой болезнью, но не смог победить недуг. Самвелу было 29 лет.



Воспитанник омского хоккея Мнацян выступал за «Авангард-2», «Омских ястребов», «Арлан» (Казахстан), «Барыс», «Нефтехимик», «Молот-Прикамье», «Нефтяник» (Альметьевск), «Адмирал» и «Сибирь».



Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования родным, близким, партнерам, всем, кто знал Самвела Мнацяна. Ранее Вести:Приморье сообщали, что «Благотворительный матч провёл ХК «Адмирал» для экс-капитана команды Самвела Мнацяна».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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