Программа "Восток 24: Наши вести" от 14.01.2020
Самые актуальные новости Дальнего Востока за прошедшие сутки.
"Восток 24" - круглосуточный информационный телеканал Дальневосточного федерального округа, создан на базе ГТРК "Владивосток". Телеканал объеденил Дальневосточные ГТРК и обеспечивает зрителей важной, нужной и интересной информацией обо всех аспектах жизни на Дальнем Востоке.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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