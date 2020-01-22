Новости Видео "Восток 24: Наши вести"

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Программа "Восток 24: Наши вести" от 22.01.2020

Самые актуальные новости Дальнего Востока за прошедшие сутки.

"Восток 24" - круглосуточный информационный телеканал Дальневосточного федерального округа, создан на базе ГТРК "Владивосток". Телеканал объеденил Дальневосточные ГТРК и обеспечивает зрителей важной, нужной и интересной информацией обо всех аспектах жизни на Дальнем Востоке.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Восток 24: Наши вести