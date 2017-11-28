«Ростелеком» проведет онлайн-церемонию чествования победителей конкурса «Вместе в цифровое будущее»

15 июля в 10:00 по московскому времени «Ростелеком» подведет итоги IX конкурса региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу ПАО «Ростелеком».

Церемония пройдет в режиме онлайн. Трансляция будет вестись из двух телестудий в Москве, развернутых в офисах «Ростелекома» и партнера конкурса — дочерней компании NEC. Присоединиться к мероприятию можно на официальном сайте проекта www.smi.rt.ru.

Все призеры конкурса получат дипломы и подарки. Победители, занявшие первое место в основных номинациях и трех спецноминациях, посетят штаб-квартиру компании NEC в Японии. Дата поездки будет определена позднее.

Перед объявлением победителей пройдет пресс-конференция президента ПАО «Ростелеком» Михаила Осеевского и генерального директора компании АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы» Хироши Кавада. Спикеры расскажут о цифровых трендах, телекоме и будущем ИТ-отрасли.

На пресс-конференцию приглашаются участники конкурса не только 2020 года, но и прошлых лет, а также все, кто интересуется инновациями, технологиями и digital.

Задать вопрос спикерам можно как письменно, так и в формате видеообращения, прислав ссылку на ролик для скачивания до 3 июля включительно на электронную почту history@rt.ru.

Для записи видеоролика следует воспользоваться рекомендациями:

расположить свой телефон горизонтально;

установить настройки камеры 1920х1080 full HD;

обеспечить достаточное освещение;

выбрать нейтральный фон;

после старта записи подождать 10 секунд в кадре;

представиться, назвать издание, в котором работает журналист;

сообщить, кому адресован вопрос;

задать вопрос;

подождать 10 секунд в кадре, прежде чем отключить запись;

придерживаться хронометража не более 60 секунд;

сделать несколько дублей, разместить ролики в любом облачном сервисе и прислать ссылку на history@rt.ru .

Во время прямой трансляции церемонии будет работать чат, в котором участники смогут задать дополнительные вопросы. Авторы самых интересных вопросов и видеообращений получат памятные сувениры.

В ежегодном конкурсе «Вместе в цифровое будущее» в 2020 году участвовали журналисты и блогеры региональных СМИ, рассказывающие о новых технологиях, инновационных разработках в ИТ-сфере и телекоммуникациях. На конкурс принимались материалы в основные номинации: «Печатная пресса», «Радио и телевидение», «Интернет-СМИ и информационные агентства» и «Социальные медиа», а также в три специальные номинации: 5G от NEC, «Кибербезопасность» от «Ростелекома» и «Цифровая экономика» от портала «Будущее России. Национальные проекты», оператором которого является информационное агентство ТАСС. На конкурс поступило свыше 2500 заявок от 1200 участников из всех регионов страны.

Сайт конкурса: www.smi.rt.ru. Официальный хештег конкурса: #eFuture.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,2 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,5 млн пользователей, из них свыше 5,7 млн — IPTV.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

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NEC Corporation — лидер в области интеграции информационных и сетевых технологий, которые служат бизнесу и обществу во всем мире. Благодаря продуктам и решениям, которые воплощают обширный опыт и глобальные ресурсы компании, передовые технологии NEC отвечают сложным и разнообразным задачам клиентов по всему миру. На протяжении более 100 лет корпорация NEC использует свои опыт и компетенцию в области технологических инноваций на благо людей, бизнеса и общества.

Группа компаний NEC предлагает «Решения для общества», необходимые для обеспечения его безопасности, эффективности и социального равенства.

АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы» — дочерняя компания NEC Corporation в России, лидера в области разработки телекоммуникационных решений для мобильных, а также фиксированных сетей связи и мультимедийных сетей нового поколения. Деятельность: все сегменты телеком рынка, разработка решений в области ИТ и телекоммуникаций, систем искусственного интеллекта и интернета вещей.

NEC является зарегистрированной торговой маркой NEC Corporation.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]