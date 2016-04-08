В Уссурийске горит крупнейший мясной завод региона

В Уссурийске произошёл пожар в одном из крупнейших мясных заводов региона "Никольск, сообщает "Вести: Приморье.

По информации очевидцев, загорелась крыша ливерного цеха. 5 пожарных машин пока не могут справиться с огнём

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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