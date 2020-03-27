Клиенты Сбербанка помогут сохранить еще больше деревьев

В честь Российских дней леса, которые отмечаются 15—17 сентября, Сбербанк сообщил о появлении новой возможности для владельцев вкладов. Начиная с 15 сентября клиенты банка могут отказаться от печати бумажных приходных и расходных кассовых ордеров. Они автоматически сохраняются в мобильном приложении или web-версии Сбербанк Онлайн. После эти документы можно отправить по электронной почте или через привычные мессенджеры. При необходимости ордера можно распечатать, но чем меньше документов будет печататься на бумаге — тем больше деревьев будет спасено, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу банка.

До сих пор, когда клиент вносил или снимал наличные со счета в отделении Сбербанка, банк всегда выдавал ему распечатанный кассовый ордер. В среднем на это ежегодно расходовалось до 100 млн листов бумаги (высота такой стопки — около 10 км).

Теперь банк реализовал возможность предоставления таких ордеров в электронном виде. Если все клиенты Сбербанка начнут сохранять только такие варианты ордеров, за год удастся сохранить нетронутым лес из примерно 13 тыс. деревьев. Это около 3 гектаров леса, что сопоставимо с площадью пяти футбольных полей.

Переход на цифровые кассовые ордера не только удобен, но и безопасен: вся информация об операциях надежно сохраняется, проходит резервное копирование и все необходимые проверки системами противодействия мошенничеству.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка: «Нам не все равно, каким воздухом мы дышим и какую планету оставим после себя потомкам. Поэтому забота о природе – наш безусловный приоритет. Отказ от ненужной печати кассовых ордеров – это еще один шаг Сбербанка к сохранению лесов и очередное свидетельство нашей приверженности принципам экологической ответственности».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]