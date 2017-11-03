ДомКлик от Сбербанка запустил первый в России бесплатный сервис для съёмки панорамы недвижимости с обзором 360°
Сервис «Панорамы 360°» позволяет самостоятельно создать интерактивную фотографию квартиры и загрузить в объявления о продаже и аренде на портале DomClick.ru, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу банка.
Теперь пользователи сайта и мобильного приложения ДомКлик смогут детально рассмотреть интерьер квартиры в формате 360 градусов и понять объём помещения.
Павел Зыков, CIO «ДомКлик»: «Чтобы покупателям недвижимости было проще определиться с выбором недвижимости для покупки и ожидания пользователей чаще совпадали с реальностью, мы запустили сервис "Панорамы 360°". Продавцы недвижимости смогут бесплатно создать и загрузить панорамное фото на ДомКлик, тем самым дать покупателям возможность ощущения пространства».
Создание панорамной фотографии для объявления занимает не больше минуты. Подробности о съёмке панорамы — по ссылке:https://f.domclick.ru/KYOX6b
Пока добавлять панорамы в объявления могут пользователи мобильного приложения ДомКлик с операционной системой iOS. В ближайшее время функционал появится и в мобильном приложении для Android.
Просматривать объявления с панорамными фото можно с любого устройства: смартфона, планшета или компьютера.
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