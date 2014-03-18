Рассказать историю Победы своих родных приглашают Сбербанк и Приморская публичная библиотека им. А.М. Горького

В прошлом году Сбербанк в Приморском крае запустил проект «Книга Памяти», посвящённый Победе в Великой Отечественной войне. В преддверии Дня Победы в офисах банка во Владивостоке каждый желающий мог увековечить историю своих родных и близких, внесших вклад в Великую Победу, на страницах книги, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу банка.

Сейчас «Книга Памяти» находится в Приморской публичной библиотеке им. А. М. Горького по адресу г. Владивосток, ул. Некрасовская, д.59а, куда можно прийти, чтобы рассказать историю вашей семьи.

«Рассказать историю Победы своих родных можете и вы. Совсем неважно, сколько вы помните. Может это только фамилия и имя, а может большой рассказ с подробностями тех страшных лет. Возможно, ваши родственники сражались на поле битвы, а может ковали Победу в тылу. В наших силах оставить их в памяти», - подчеркнул директор ПКПБ им.А.М.Горького Александр Брюханов.

Сегодня книга уже достаточно увесистая и содержит в себе не одну сотню историй, которые наши деды и прадеды передавали из уст в уста. «Книга Памяти» - уникальная возможность запечатлеть подвиг наших предков на страницах рукописного издания, передать память следующим поколениям. В будущем Книга будет передана в Военно-исторический музей Тихоокеанского флота, где станет народным памятником Победы.

«Сбербанк трепетно относится к истории и памяти о тех, кто ковал Победу на фронте и в тылу. Наша “Книга Памяти” - сборник реальных историй и возможность побеседовать, пусть и через бумажные страницы, с настоящими героями Великой Отечественной войны. Книга – это живой организм, она постоянно пополняется новыми рассказами, удивительными воспоминаниями, которые трудно отыскать в учебниках», - отметил управляющий Приморским отделением ПАО Сбербанк Сергей Радюшкин.

Также с 8 по 10 октября 2020 года «Книга Памяти» будет представлена в Пушкинском театре г. Владивостока, где будет проходить выставка «Печатный двор». Все желающие смогут полистать страницы нашей истории, а ведущие актеры театра ТОФ прочтут отрывки из рукописного издания. После проведения выставки «Книга Памяти» вернётся в здание Приморской публичной библиотеке им. А. М. Горького.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]