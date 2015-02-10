Стартует Неделя культуры и туризма провинции Цзилинь 2020

11 декаабря стартовала неделя культуры и туризма провинции Цзилинь «Счастливая провинция Цзилинь - дружественная встреча», которая впервые проходит в режиме онлайн, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на новостной портал "Радуга Китая".

В этом году исполняется 30 лет со дня установления дружеских отношений между провинцией Цзилинь Китая и Приморским краем России. Такие онлайн-мероприятия этой недели как фестиваль молодёжи «Студенческий голос», видео- и фотовыставки «Счастливый Цзилинь» познакомят жителей России с культурой и жизнью жителей Цзилиня.

На онлайн-открытии недели руководители провинции Цзилинь и Приморского края, а также консульства Китая во Владивостоке и консульства России в Шеньяне выступили с речами, в которых рассказали как, несмотря на трудности, за эти 30 установились дружеские отношения между провинцией Цзилинь и Приморским краем.

Важным событием недели стал международный онлайн-фестиваль молодёжи. Талантливые певцы и танцоры из провинции Цзилинь и Приморского края исполнили песни и танцы, выражая надежду на лучшую жизнь и передавая свои наилучшие пожелания зрителям. Чанчуньский музей корейского народного искусства, Северо-Восточный педагогический университет, Чанчуньский университет, хор радио и телевидения Цзилиня и другие участники тщательно репетировали свои номера перед тем, как состоялась запись концерта. Они представили такие яркие номера как танец «Чанбайские барабаны», «Молодёжный танцевально-музыкальный номер», хоровое исполнение песен «Текстильщица» и «Дружба навсегда» и другие номера, рассказывающие о культуре провинции. Российские участники тоже хорошо подготовились и исполнили такие номера как «Дороже золота», «Мир для всего мира», «Роза» и другие не менее яркие номера.

Онлайн-открытие мероприятия будет широко освящаться через такие СМИ Китая и России как «Российская Газета», «Центральное радио и телевидение Китая», «Международное информационное агентство Sputnik», «Восток-Медиа», «ЕНВ», «PrimaMedia», «Аргументы и факты» и другие радиостанции и телеканалы, а также с помощью мобильных клиентских приложений.

Неделя культуры и туризма провинции Цзилинь - это серия выставок, которые с разных сторон показывают жизнь провинции. Будут представлены три онлайн-выставки: выставка «Счастливая провинция Цзилинь - Борьба с бедностью и повышение уровня всеобщего благосостояния», которая расскажет о достижениях провинции в борьбе с нищетой; выставка «Счастливая провинция Цзилинь - Культурное наследие», которая покажет традиционную культуру и искусство; и выставка «Счастливая провинция Цзилинь - Безграничное очарование» позволит попутешествовать по самым красивым местам. Каждая выставка по-своему уникальна. Фото-выставка «Борьба с бедностью» представит 42 фотографии и описаний к ним, которые расскажут как именно провинция боролась с нищетой и улучшала уровень жизни населения. В выставке «Культурное наследие» представлено 17 видеороликов о нематериальном культурном наследии провинции, что позволит зрителям не выходя из дома, познакомиться с культурой и искусством Цзилиня. Выставка «Безграничное очарование» позволит много узнать о зимнем туризме и других богатых и уникальных туристических ресурсах провинции. Серия выставок «Счастливый Цзилинь» будет в долгосрочной перспективе доступна людям обеих стран. Просмотреть выставки можно на следующих онлайн-платформах: «Цзилиньском Новостном Интернет-портале Китая», Новостном портале «Радуга Китая», официальном аккаунте WeChat «这就是吉林» и сообществах VK «Это Цзилинь | Китай» и «Агентство Радуга Китая». Кроме того, в ближайшее время пройдёт офлайн-выставка в Приморье.

Неделя культуры и провинции Цзилинь - это знаковый проект по культурному обмену провинции Цзилинь с другими странами. В этом году впервые большая часть выставки проходит в режиме онлайн, соединяя в себе мероприятия онлайн и проходящие на местах. Онлайн-выставки позволят россиянам ещё лучше узнать Китай, прочувствовать очарование провинции Цзилинь, расширить кругозор и получить прекрасные впечатления от онлайн-путешествия.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]