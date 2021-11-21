Владимир Путин наградил гендиректора Медиакорпорации Китая орденом Дружбы

Президент РФ Владимир Путин наградил генерального директора Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюна орденом Дружбы за большой личный вклад в укрепление дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами двух стран, сообщают «Вести:Приморье».

Соответствующий указ опубликован 18 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что медиакорпорация Китая и Радио Metro создали совместный хит на русском языке «Держись, Ухань!».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]