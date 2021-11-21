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Владимир Путин наградил гендиректора Медиакорпорации Китая орденом Дружбы

Владимир Путин наградил гендиректора Медиакорпорации Китая орденом Дружбы

Президент РФ Владимир Путин наградил генерального директора Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюна орденом Дружбы за большой личный вклад в укрепление дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами двух стран, сообщают «Вести:Приморье».

Соответствующий указ опубликован 18 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что медиакорпорация Китая и Радио Metro создали совместный хит на русском языке «Держись, Ухань!».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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