Стала известна детальная программа визита Владимира Путина во Владивосток

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков обнародовал рабочую программу Владимира Путина во время его поездки во Владивосток, сообщают "Вести:Приморье".

1 сентября около 17:00 по владивостокскому времени Путин начнет мероприятие во всероссийском детском центре «Океан», где проведет приуроченную к Дню знаний встречу со школьниками - победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта. После этого президент отправится на остров Русский, на площадку Восточного экономического форума. Там он примет участие в церемонии подписания добровольных обязательств компаниями - учредителями российского Альянса по защите детей в цифровой среде. Далее президент в режиме видеоконференции откроет социальные объекты образования в Дагестане. В завершение дня Путин примет губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

2 сентября Путин посетит Дальневосточный морской тренажерный центр Морского государственного университета имени адмирала Невельского, осуществляющий подготовку, переподготовку и повышение квалификации морских специалистов. Затем на площадке ВЭФ Путину представят презентацию проектов развития Дальнего Востока. На вечер запланировано совещание по вопросам социально-экономического развития ДФО.

3 сентября модераторы и спикеры сессий форума расскажут Владимиру Путину, что они обсуждали на площадке ВЭФ. Президент также примет участие в режиме видео-конференц-связи в церемонии подписания документов, связанных с крупными инвестициями в регионе. Также назначено пленарное заседание, где в режиме видеоконференции будут присутствовать лидеры Казахстана и Монголии, ожидаются видеообращения лидеров Аргентины, Китая, Индии и Таиланда.

Предполагается, что по пути из Владивостока Путин сделает остановку в Амурской области, чтобы посетить космодром Восточный.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]