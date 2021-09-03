Крупный китайский инвестор готов подключиться к строительству ВКАД в Приморье

Проектом строительства Владивостокской кольцевой автомобильной дороги заинтересовались инвесторы из Китая. Соглашение о намерениях сотрудничества в изучении возможностей реализации инвестпроекта подписали представители компании China Railway Construction Corporation и председатель Правительства Приморского края Вера Щербина в четверг, 2 сентября, на полях шестого Восточного экономического форума.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, CRCC является третьей крупнейшей строительной компанией Китая, обеспечивает комплексные проекты от инвестиций, проектирования, строительства до эксплуатации. Основные направления деятельности – железные, автомобильные дороги и мосты. Основная функция – инвестиционные проекты за границей, вклад в развитие инфраструктуры. Организация высказала намерение подключиться к реализации в Приморье проекта ВКАД.

«Это крупномасштабный проект, который будет реализован совместно с федеральными органами власти. Готовы с вами обсуждать практические вопросы», – обратилась Вера Щербина к потенциальным инвесторам.

Генеральный директор по Евразийскому региону China Railway Construction Corporation International Investment Group Чэн Цянь подтвердил готовность сотрудничать.

«Рад, что появилась возможность обсудить проект ВКАД. В июле у нас уже была встреча с губернатором вашего региона, мы подписали одно из соглашений. Заинтересованы в данном проекте и искренне считаем, что именно на Дальнем Востоке много возможностей для инвестиций», – подчеркнул он.

По итогам переговоров стороны заключили соглашение о намерениях сотрудничества в изучении возможностей по реализации инвестпроекта.

«Понятно, что сам проект пока находится в стадии разработки, цена его до конца неизвестна, но сейчас обсуждается с федеральными органами власти вопрос предоставления гранта. Если его одобрят, тогда уже будет подписано соглашение о реализации», – прокомментировала по итогам подписания Вера Щербина.

В этот же день в рамках Восточного экономического форума был подписан меморандум, касающийся проекта строительства Владивостокской кольцевой автомобильной дороги. Правительство Приморья и Минвостокразвития договорились координировать действия при формировании материалов для реализации проекта с условиями механизма концессии.

Напомним, Восточный экономический форум проводится ежегодно для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно Указу Президента России Владимира Путина. В этом году ВЭФ проходит 2-4 сентября на острове Русский. Главная его тема – «Новые возможности Дальнего Востока в изменившемся мире».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]