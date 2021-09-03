Инвестиции в новый металлургический завод в Приморье составят более 158 млрд. рублей

Инвестиционное соглашение о строительстве металлургического завода на территории опережающего развития «Большой Камень» в Приморском крае подписали генеральный директор КРДВ Игорь Носов и генеральный директор компании «Приморский металлургический завод» Андрей Милейковский, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Церемония прошла на полях шестого Восточного экономического форума в присутствии вице-премьера – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

Юрий Трутнев поблагодарил компании «Роснефть» и «Приморский металлургический завод» за реализацию комплексного проекта.

«Компания “Роснефть” выполняет очень большую и важную работу – по поручению Президента Российской Федерации строится и уже выпускает продукцию крупнейшая судоверфь “Звезда”. Это совсем новое производство на Дальнем Востоке. Сейчас оно начинает обрастать всей технологической цепочкой. Приморский металлургический завод создает новые возможности, дает большую устойчивость предприятию», – отметил он.

Проект нового резидента ТОР «Большой Камень» предполагает строительство металлургического завода для производства 1,5 миллиона тонн широкоформатного толстолистового проката в год и 250 тысяч тонн в год труб большого диаметра. Основным потребителем листового проката станет единственная в России крупнотоннажная судоверфь «Звезда», также являющаяся резидентом ТОР «Большой Камень».

«Строительство Приморского металлургического завода для обеспечения судостроительного комплекса “Звезда” крупноформатным стальным листом согласовано поручением Президента Российской Федерации Владимиром Путиным. Объект разместится на территории бухты Суходол, в 5 километра от города Большой Камень – в непосредственной близости от судоверфи, который обеспечит стабильный спрос на уровне около 350 тысяч тонн листового проката в год. Также производство удовлетворит потребности инициатора проекта, ПАО НК “Роснефть”, в трубах большого диаметра. Кроме того, производимая продукция будет востребована на российском и зарубежном рынках. Запуск промышленного производства планируется в 1 квартале 2025 года», – сообщил Андрей Милейковский.

Он отметил, что для обеспечения деятельности предприятия будут построены магистральные линии энергоснабжения, подъездные автомобильные дороги, железнодорожный путь и морской порт, необходимый для поставки сырья и отгрузки готовой продукции, жилье для сотрудников и объекты социальной инфраструктуры. Общие вложения в проект составят 158,3 миллиарда рублей. На новом металлургическом заводе будет создано 1,5 тысячи рабочих мест.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в ходе подписания соглашения отметил, что реализация проекта позволит увеличить количество рабочих мест в Приморье, в том числе в смежных отраслях, заработную плату. Также завод снизит зависимость судостроительной, нефтегазовой и строительной отраслей от импортного проката, будет способствовать развитию несырьевой экономики и экспорта продукции высоких переделов.

«Налоговые льготы и административные преференции, предоставляемые государством, помогут инвестору успешно реализовать проект, запустить необходимое для развития региона металлургическое производство в установленные сроки, создать рабочие места для дальневосточников. Помимо комплексного сопровождения новый проект получит инфраструктурную поддержку: для строительства и функционирования завода будет обеспечена подача электроэнергии и газа, выполнены мероприятия по водоснабжению и водоотведению», – обозначил Игорь Носов.

Справочно. В настоящее время в ТОР «Большой Камень» реализуется 21 проект с объемом заявленных инвестиций в 414,2 миллиарда рублей, на новых предприятиях будет создано 16,6 тысячи рабочих мест. К сегодняшнему дню инвесторы ТОР вложили в экономику Приморья 138,1 миллиарда рублей, трудоустроили более 11 тысяч человек и успешно реализовали семь проектов.

Напомним, Восточный экономический форум проводится ежегодно для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно Указу Президента России Владимира Путина. В этом году ВЭФ проходит 2-4 сентября на острове Русский. Главная его тема – «Новые возможности Дальнего Востока в изменившемся мире».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]