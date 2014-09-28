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Вчера, 19:15

Непогода и большегрузы спровоцировали пробки в городе

Непогода и большегрузы спровоцировали пробки в городе

Во Владивостоке собралась пробка в районе Инструментального завода, сообщают «Вести:Приморье».

Движение замедленное, водители пытаются не провоцировать аварийные ситуации. В городе идет дождь. Очевидцы отмечают, что и так медленному движению на дороге мешают большегрузы. Так, сразу два таких автомобиля были замечены в районе Инструментального завода.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, оперативный штаб уточнял, на время предстоящей непогоды, которая по прогнозам синоптиков уже сегодня вечером обрушится на дальневосточную столицу, въезд в город и движение по улицам большегрузного транспорта будет запрещено. ГИБДД выставит дежурные посты.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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