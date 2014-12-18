Свидетельство о разводе выдавать не будут
Скоро в России перестанут выдавать свидетельства о разводе, так как все записи актов гражданского состояния станут цифровыми, глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров, сообщают «Вести:Приморье».
"В ближайшем будущем — переход на реестровую модель и отказ от некоторых видов бумажных бланков. Уже скоро, например, свидетельство о разводе станет историей, а свидетельство о браке, возможно, будут выдавать только для сохранения торжественности церемонии", — сказал он, выступая на праздничной коллегии, посвященной 30-летию ведомства. Передает слова Егорова РИА Новости.
Глава ФНС напомнил, что все органы ЗАГС России сейчас работают в федеральной государственной информационной системе "Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния" (ЕГР ЗАГС). Туда вносят все регистрируемые акты гражданского состояния, а ее оператором является ФНС.
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