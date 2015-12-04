«Это не алкотестер»: ГИБДД для работы получит чудо-приборы

ГИБДД получит приборы для мгновенного выявления нетрезвых водителей, сообщают «Вести:Приморье».

Автоинспекторы в скором времени получат новые приборы для определения состояния водителей, сообщил РИА Новости начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников.

"Это не алкотестер — это средство индикации, это возможность установления употребления не только спиртных напитков, но и потребления наркотических веществ. И это поможет ограничивать дорожное движение (потребителей спиртного и наркотиков. — Прим. ред.). Такие проверки должны быть внедрены", — сказал он.

Черников пояснил, что индикаторы позволят инспекторам за считанные секунды понять, употреблял ли водитель алкоголь, наркотики или психотропные препараты. Часть таких приборов определяет наличие запрещенных веществ в слюне, часть — в выдыхаемом воздухе.

"Мы уже презентовали два средства индикации, которые позволяют по слюне находить наркотическое вещество", — добавил он.

В частности, один из индикаторов определяет наличие в организме наркотиков за 15 секунд. Это позволит инспектору "вычленить употреблявших из транспортного потока" и отправить их на медосвидетельствование. При этом сесть за руль полицейский таким водителям уже не позволит, сказал Черников.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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