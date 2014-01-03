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Синоптики говорят о потеплении в Приморье

Синоптики говорят о потеплении в Приморье

Источник фото: pixabay.com

Сегодня, 21 ноября, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

В крае местами пройдет небольшой снег. Водителям напоминают, на дорогах снежный накат, гололедица.

Ветер сохранится северный умеренный. Температура воздуха достигнет плюсовых значений. Будет колебаться в районе -7...+5°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Гололед, на дорогах гололедица. Ветер северный умеренный до сильного. Температура воздуха  -1...+1°C.

В Уссурийске переменная облачность. На дорогах гололедица, снежный накат. Ветер северный умеренный. Температура воздуха  -2...-4°C.

В Находке переменная облачность, без осадков . Ветер северный умеренный. Температура +1...+3°C.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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