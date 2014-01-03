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Синоптики говорят о потеплении в Приморье
Сегодня, 21 ноября, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на Примпогоду.
В крае местами пройдет небольшой снег. Водителям напоминают, на дорогах снежный накат, гололедица.
Ветер сохранится северный умеренный. Температура воздуха достигнет плюсовых значений. Будет колебаться в районе -7...+5°C.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Гололед, на дорогах гололедица. Ветер северный умеренный до сильного. Температура воздуха -1...+1°C.
В Уссурийске переменная облачность. На дорогах гололедица, снежный накат. Ветер северный умеренный. Температура воздуха -2...-4°C.
В Находке переменная облачность, без осадков . Ветер северный умеренный. Температура +1...+3°C.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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