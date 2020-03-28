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Олени в городе: жители Уссурийска стали очевидцами удивительной ситуации на дороге

Олени в городе: жители Уссурийска стали очевидцами удивительной ситуации на дороге

Источник фото: скрин видео mark2_che

Жители Уссурийска стали очевидцами того, как по дороге города на улице Краснознаменной метался маленький олененок, сообщают «Вести:Приморье».

Животное бежало по дороге, пытаясь не попасть под машины. Падал, поднимался и вновь убегал. Понятно, что сильно напуган. Видео опубликовал в одном из пабликов очевидец. Метания олешки попали в поле видеорегистратора.

В комментариях отмечают, этому была предыстория.  Ночью ему уже пытались помочь, доставали его застрявшего в каком-то заборе.

«Капец, боится бедненький,  хоть бы под колёса не попал», «Бедное животное... Дай Боже чтобы с ним ничего не случилось», «Откуда он взял», «Доставали его ночью, застрял в заборе,  совсем малыш ещё», пишут пользователи.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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