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«Это Мишаня с Горького»: горожане остались под впечатлением от увиденного на улице Уссурийска

«Это Мишаня с Горького»: горожане остались под впечатлением от увиденного на улице Уссурийска

Источник фото: pixabay.com

В одном из приморских пабликов опубликовано видео, на котором видно, как мужчина с голым торсом идет по улице города, сообщают «Вести:Приморье».

Зима, в воздухе кружатся снежинки.  Рядом люди в шапках и куртках пытаются избавить свои авто от плена, в который они попали после обрушившегося циклона. А мужчине все нипочем. Идет целенаправленно, не обращая внимания на погоду и окружающих.

В комментариях к посту высказывали разные мнения. Одни предполагают,  это не просто так, что-то произошло, другие уверены, мужчина закаленный. И такие холода ему не страшны.

«Это Мишаня с Горького 100. Он закалённый, не переживайте», «Главное, что бы в маске, остальное не имеет значение», «Ничего страшного», «В 2020 г. Это нормально, сдесь можно все», «Это кстати не в первый раз», «Так это же парковка второй поликлиники, рядом малосемейки 98 и 100 там таких горячих полно!», «О так он и в октябре так ходил и такой же походкой до магазина и обратно».

 

видео gaevskiy_s_

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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