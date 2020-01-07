«Это Мишаня с Горького»: горожане остались под впечатлением от увиденного на улице Уссурийска

В одном из приморских пабликов опубликовано видео, на котором видно, как мужчина с голым торсом идет по улице города, сообщают «Вести:Приморье».

Зима, в воздухе кружатся снежинки. Рядом люди в шапках и куртках пытаются избавить свои авто от плена, в который они попали после обрушившегося циклона. А мужчине все нипочем. Идет целенаправленно, не обращая внимания на погоду и окружающих.

В комментариях к посту высказывали разные мнения. Одни предполагают, это не просто так, что-то произошло, другие уверены, мужчина закаленный. И такие холода ему не страшны.

«Это Мишаня с Горького 100. Он закалённый, не переживайте», «Главное, что бы в маске, остальное не имеет значение», «Ничего страшного», «В 2020 г. Это нормально, сдесь можно все», «Это кстати не в первый раз», «Так это же парковка второй поликлиники, рядом малосемейки 98 и 100 там таких горячих полно!», «О так он и в октябре так ходил и такой же походкой до магазина и обратно».

видео gaevskiy_s_





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru