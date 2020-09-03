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Русский мост планируют открыть в 17 часов

Русский мост планируют открыть в 17 часов

Источник фото: скрин видео @drive2__vladivostok

О возможности открытия движения по Русскому мосту уточнили в пресс-службе ФКУ ДСД «Дальний Восток», сообщают «Вести:Приморье».

Во время циклона, который обрушился на Приморье, произошло обледенение вант. На проезжую часть падали глыбы льда, тем самым подвергая риску водителей автомобилей. Было принято решение о закрытии моста.

На сегодняшний день, как пояснили в ведомстве, специалисты планируют открыть движение в 17 часов. Однако решение не окончательное.  Движение могут ограничить еще на сутки. Планировалось, что движение восстановят к 15:00. Поскольку лёд продолжает падать на проезжую часть, временно на остров будет продолжать ходить паром.

Ранее мы сообщали, приморцев впечатлила увиденная на Русском мосту картина. Кадры как из фильма ужасов попали на видео.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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