«Знающие» люди предупреждали о последствиях удара стихии по Приморью 19 и 20 ноября

Синоптик Маглипогода предсказывал Приморью циклон, который должен был обрушиться на край 19 и 20 ноября, сообщают «Вести:Приморье».

«У этого циклона будут идеальные условия впитать в себя очень теплые массы с Тихого океана, то есть те массы, которые формируют тайфуны. Соответственно циклон будет представлять серьезную угрозу для Приморского края, так как в этом месте будет столкновение теплых и холодных воздушных масс. Все это спровоцирует к резкому усилению циклона возле Приморского края. Циклон будет проходить по Японскому морю, вблизи южного побережья Приморья. Основная зона осадков окажется как раз в Приморском крае. 19 ноября на Приморский край обрушится глубокий и опасный циклон. Примите все меры безопасности по штормовой погоде. Отмените все свои личные и рабочие поездки. На дорогах ожидается гололед, гололедица и снежный накат. Местами возможны отключения подачи электроэнергии. В столице Приморья дождь может переходить в снег и в ледяной дождь и так далее. Короче лучше не выезжать в эти дни, дабы избежать аварий. В Приморском крае почти везде будет скользко и опасно для движения. Только вот на юге осадки основные пройдут в смешанной фазе, то есть более жидкой. В любом случае нужно готовиться к опасной погоде по штормовому и к очень скольким дорогам, даже на юге края».

Так звучало предупреждение о непогоде. Предсказание сбылось, Приморье ощутило всю мощь и силу стихии.

После непогоды 19 ноября Владивосток оказался фактически в ледяной блокаде. Жители Приморья оказались отрезаны от электричества, воды, отопления, Интернета и ТВ. В Приморском крае был введен режим ЧС регионального уровня. До сих пор без электроэнергии остаются жители Владивостока, Артема, Надеждинского и Хасанского районов.

По данным АО «ДРСК», вечером 22 ноября к электроэнергии были подключены 25 тысяч жителей краевого центра, восстановлено электроснабжение Надеждинского района. Таким образом, на данный момент без света во Владивостоке и Артеме остаются более 90 тысяч человек.

Восстановлено электроснабжение в бухте Лазурная и поселке Емар. Напряжение также подано на коммунальные и социально значимые объекты микрорайона. Возобновить подачу электричества удалось после того, как энергетики восстановили провод. Также была включена в работу линия 110 киловольт в Хасанском районе. Электроснабжение большей части потребителей района восстановлено. Работы продолжаются по линии, питающей часть поселка Славянка.

Движение по вантовому мосту на остров Русский будет закрыто ориентировочно до 17:00 25 ноября. Мостовой переход был закрыт в субботу, 21 ноября, в связи с сильным обледенением конструкции. Вместе с осыпающимся льдом тогда обрушилась и оболочка одной из вант. Толщина льда на элементах мостовой конструкции местами составляет 15-20 сантиметров.

30 полевых кухонь установлено в Артеме и Владивостоке, в том числе на острове Русский. Людей, пострадавших в результате циклона, обеспечивают горячим питанием и питьевой водой.

В Лесозаводске снега выпале больше 40 см, то есть больше всего в крае. А вот дороги почти не чистятся. Люди своими силами расчищали дороги, потому что в нашем городе как всегда не хватает технике. Например на станции Ружино ездили 2 личные машины и чистили дороги. А кто то по таким дорогам ездил верхом на коне! Люди жалуются на состояние дорог в городе. В общем, дороги в городе Лесозаводск остаются почти все с негу!

В Партизанском и Лазовском районе местами произошло даже поднятие рек до опасных значений. Ведь в этих районах выпало опасное количество осадков свыше 70 мм в виде дождя. Во такой контраст погоды наблюдался в Приморском крае! Все произошло в точности 100 % как и прогнозировалось.

Синоптик Маглипогода показал фильм о погоде за 19 ноября.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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