Глава «Роснефти» попросил у Путина 2,2 млрд долларов на строительство завода для судоверфи «Звезда»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил у Владимира Путина 2,2 млрд долларов на строительство завода для судоверфи «Звезда» в Приморском крае. Там появится новое металлургическое производство в районе бухты Суходол, рядом с бухтой Большой Камень, где расположена «Звезда», сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на «Восток России».

Об этом шла речь на сегодняшней встрече президента РФ и главы «Роснефти». Сечин добавил, что производительность нового завода по производству стальных листов и трубной продукции составит 1,5 млн тонн, около 350 тонн будет перерабатывать сама верфь «Звезда». Остальным смогут воспользоваться новые потребители в регионе.

Игорь Сечин добавил, что потребуется строительство дополнительных энергомощностей для обеспечения сталелитейного производства. Он попросил президента помочь с возведением жилья и дорог в районе нового строительства. На заводе будут работать около 1,5 тыс. человек. Предварительная стоимость этого проекта составляет около 2,2 млрд долларов.

Также Сечин сообщил Путину о завершении строительства сухого дока на судоверфи «Звезда» и о том, что там уже заложили атомный ледокол «Лидер».

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, «Звезда» режет сталь для танкера-газовоза ледового класса. Пока Приморье справлялось с последствиями разбушевавшейся стихии, на судоверфи «Звезда» работа кипела вовсю. В конце прошлой недели здесь начали резку стали для головного судна новой серии – танкера-газовоза СПГ ледового класса ARC 7. Уникальное производство, какого прежде в России не было, позволит увеличить грузооборот в бассейне Северного морского пути.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]