«Знак есть, штраф есть»: горожане спорят о правомерности наказания водителя

Жители Уссурийска обсуждают ситуацию с выписанным водителю штрафом, сообщают «Вести:Приморье».

Жителю Уссурийска пришел штраф за пересечение стоплинии которая находилась под снегом. Ситуация произошла на улице Комсомольской. В паблике, где был размещен пост, задаются вопросом, правомерно ли выписан штраф водителю, если разметки не видно на дороге.

В комментариях отмечают, есть правила, которые нужно соблюдать. При этом высказывая противоположные мнения.

«А штрафы за нечищенные дороги также исправно получают нарушители?!», «Когда не видно разметку, необходимо достать свой стеклянный шар, он все расскажет», «Сам водитель, сам оплатил таких два штрафа и я этому очень рад. Вводить дисциплину на дороге только через штрафы», «Ну если стоп линию не видно или не нет ,нужно остановиться перед светофором ,чтоб его видно было. Это по пдд», «И я заплатила 800р за этот же перекрёсток», «Это не за стоп линию а за то что на желтый тронулся когда красный еще горит», «В левом Нижнем углу фотки написано про запрещающий сигнал светофора».

Один из внимательных комментаторов отметил, надпись на фото показывает, за что выписан штраф.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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