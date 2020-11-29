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Вчера, 18:37

Учебный год 2020-2021 в школах предложили отменить

Учебный год 2020-2021 в школах предложили отменить

Чтобы остановить распространение коронавируса в России, стоит отменить учебный год 2020-2021, сообщают «Вести:Приморье». Об этом рассказал журналист, главный редактор радиостанции одной из радиостанций Алексей Венедиктов. Он подчеркнул, что не является экспертом в этом вопросе, отмечает ura.ru.

«Я бы предложил подумать о том, чтобы пропустить этот год учебный. Вообще. Я в этом смысле радикал», — рассказал Венедиктов в эфире радио. Он отметил, что сделал бы это на месте президента России.

Венедиктов добавил, что родители детей должны ходить на работу, поэтому школы и детские сады закрывать нельзя. По его словам, это одна из причин, по которой тотальный карантин в России еще не ввели.

Напомним, в Приморье за сутки было выявлено 228 новых случаев COVID-19 в Приморье, всего заболевших с начала эпидемии - 21 685. Число выздоровевших увеличилось на 57 - до 15 459.

С начала эпидемии в Приморском крае 2 430 детей в возрасте до 18 лет переболели COVID-19 – это 12,5% всех случаев в регионе. Дети переносят коронавирусную инфекцию бессимптомно или в легкой форме, как и 80% основного населения страны. Такие заболевшие могут стать источником заражения других. Об этом сообщила представитель министерства здравоохранения Приморья Евгения Шутка. 

Роспотребнадзор Приморья рекомендовал усилить санитарно-эпидемиологические меры в учреждениях общего образования. 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментарии: 1

  1. Нельсон Манделла от 29.11.2020 22:38
    Что они не делают не идут дела, видно в понедельник их мама родила, им бы понедельники взять и отменить, вроде не бездельники и могли бы жить.

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