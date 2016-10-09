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"О боже, его что, катком раскатали?": "Краун" размотало на дороге в Приморье

"О боже, его что, катком раскатали?": "Краун" размотало на дороге в Приморье

Источник фото: nakhodka_virtual, dps_nakhodka

Жесткое ДТП случилось в Находке, - сообщает "Вести: Приморье". "Тойота Краун" буквально размотало по дороге на Проспекте Мира. Фото происшествия появилось в социальной сети несколько минут назад.

О пострадавших не сообщается.

Подробности происшествия устанавливаются.

"О боже его, что катком раскатали?", "Даже не понять, что за конструкция. То ли машина и ларёк?", "Ужасное зрелище, от машины ничего не осталось, клумбы разбросаны по дороге, это как он летел?", - комментируют фото пользователи Сети.




Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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