Масштабные работы по созданию устойчивого электроснабжения развернутся на острове Русском

Энергетики продолжают возвращать свет в дома жителей острова Русский – осталось подключить около 20 домов. После «запитки» всех поселков специалисты приступят к созданию надежной системы электроснабжения на территории, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкойна пресс-службу правительства края. На протяжении всего срока работ, а также после – до самого конца отопительного сезона – на острове в резерве будут оставаться дизельные генераторы. Об этом заявил Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, находящийся на Русском с субботы, 28 ноября.

По словам главы региона, в ближайшее время аварийно-спасательные работы на Русском острове будут плавно перетекать в кампанию по созданию энергосистемы, которая будет служить жителям острова на протяжении многих лет.

«После подключения к электричеству всех населенных пунктов нужно будет разворачивать работу по созданию устойчивого электроснабжения всего Русского. Здесь, конечно, сложная схема – разрозненные поселки, большие расстояния, сложный гористый рельеф, но в течение этой недели будут задействованы более 80 лесников с инвентарем и оборудованием, будет находиться министр лесного хозяйства, из 11 бригад девять прибыли. Будут работать энергетики Оборонэнерго и ДРСК, командование флота выделит до 150 человек. Необходимо за эту неделю максимально выполнить работу по переходу на устойчивую систему энергоснабжения, для этого потребуется установить около 400 бетонных опор – такую заявку вчера сделали», – обозначил Олег Кожемяко.

В Оборонэнерго отметили, что взаимодействие между ведомствами за последнее время наладилось и сейчас эффективно, как никогда.

«Все задачи между собой коллеги распределили. Просеку проходит сначала тяжелая техника, затем лесники, военные, потом делают дефектовку, а мы в течение часа-двух делаем дефектные ведомости – эта работа ведется круглосуточно. После получения дефектных ведомостей сразу заходят бригады Оборонэнерго и ДРСК, ремонтируют электросети», – уточнили энергетики.

На случай форс-мажоров даже после подключения к промышленному электроснабжению на Русском острове в резерве оставят дизельные генераторы.

«Все дизель-генераторные установки, которые здесь есть, нужно законсервировать и оставить на время прохождения отопительного периода, чтобы в случае необходимости не пришлось их перебрасывать, устраивать сложные операции с паромами или проходами по мосту», – подчеркнул губернатор Приморья.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]