Десантные катера ТОФ курсируют между Владивостоком и о. Попова для перевозки граждан

Добраться до острова Русский теперь можно ещё на четырёх судах. Для организации перевозок через пролив, Тихоокеанский флот выделил десантные катера «Иван Карцов», ДК-107, ДК-70 и ДК-57. Ежедневно между 30-м причалом и мысом Поспелова, баржа «Иван Карцов» будет бесплатно переправлять пассажиров вместе с паромом «Босфор Восточный». Точное расписание смотрите на сайте администрации города.

Катер «Иван Карцов» задействован в перевозке между Владивостоком и островом Попова. Машины баржа не переплавляет. Транспортировкой авто и спецтехники занимаются остальные 3 катера по маршруту Токаревский Маяк — п. Канал.

Ежедневно катер «Иван Карцов» будет переплавлять пассажиров между 30-м причалом и мысом Поспелова. Катер выполняет четыре рейса из поселка Поспелово на острове на материк, начиная с 7.00 местного времени (00.00 мск), и три рейса из Владивостока на Русский. Также катер ТОФ будет выполнять один рейс в день на остров Попова.

В расписании указано, что катер автомобили не перевозит.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]