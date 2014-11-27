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Десантные катера ТОФ курсируют между Владивостоком и о. Попова для перевозки граждан

Десантные катера ТОФ курсируют между Владивостоком и о. Попова для перевозки граждан

Добраться до острова Русский теперь можно ещё на четырёх судах. Для организации перевозок через пролив, Тихоокеанский флот выделил десантные катера «Иван Карцов», ДК-107, ДК-70 и ДК-57.  Ежедневно между 30-м причалом и мысом Поспелова, баржа «Иван Карцов» будет бесплатно переправлять пассажиров вместе  с паромом «Босфор Восточный». Точное расписание смотрите на сайте администрации города.

Катер «Иван Карцов» задействован в перевозке между  Владивостоком и  островом Попова.  Машины баржа не переплавляет. Транспортировкой авто и спецтехники  занимаются остальные 3 катера по маршруту Токаревский Маяк —  п.  Канал.

Ежедневно катер «Иван Карцов» будет переплавлять пассажиров между 30-м причалом и мысом Поспелова. Катер выполняет четыре рейса из поселка Поспелово на острове на материк, начиная с 7.00 местного времени (00.00 мск), и три рейса из Владивостока на Русский. Также катер ТОФ будет выполнять один рейс в день на остров Попова.

В расписании указано, что катер автомобили не перевозит.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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