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В Приморье завершается строительство газораспределительной станции «Артём»
В Приморье завершается строительство газораспределительной станции «Артём». Сварочные работы ведутся в то время, когда по газопроводу продолжает подаваться топливо. Насколько это безопасно?
Ильяс Юсупов, заместитель директора компании АО «Новые технологии»: «Сварщик варит в запасе прочности стенки трубы. У каждой трубы есть такой запас. Он проплавляет свой электрод ровно на столько миллиметров, насколько позволяет вот этот запас прочности стенки трубы».
В чем выгода голубого топлива, кто первый в очереди на получение газа и продолжится ли программа газификации Приморского края? Расскажем в вечернем выпуске программы в 21:05.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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