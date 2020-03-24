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Мишустин дал особое поручение по вопросам вакцины от коронавируса

Мишустин дал особое поручение по вопросам вакцины от коронавируса

Источник фото: vesti.ru

Михаил Мишустин поручил утвердить правила доставки вакцины от COVID-19,  сообщают «Вести:Приморье».

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 8 декабря утвердить временные правила доставки вакцины для профилактики коронавирусной инфекции в регионы. Об этом сообщается на сайте правительства.

Отмечается, Мишустин дал неделю на разработку и утверждение санитарно-эпидемиологических правил, которые будут регламентировать вопросы доставки препарата. Поручение адресовано нескольким ведомствам - Роспотребнадзору, Минздраву и Минюсту. 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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