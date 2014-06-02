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Универсал перевернулся на бок на скользком подъеме в Приморье

Универсал перевернулся на бок на скользком подъеме в Приморье

Источник фото: dps.ars

4 декабря утром в Арсеньеве на улице Островского на подъеме на Увальную произошло ДТП, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на arstv.

Как сообщает автор снимка Юрий, хотел заехать вверх, а тут универсал потащило юзом, развернуло и перевернуло. 

Соответствующие службы просят обратить внимание на этот участок дороги.


"Эти службы один раз посыпали, не доезжая до верха и все на этом, а как людям-то ходить - это не возможно. Дальше по улицам гольный лёд и никто не посыпает, а зачем. Писала везде по поводу этой дороги, на что ответили, что все улицы частного сектора посыпали с 26 по 28 ноября, но по факту ничего не было, а чтобы прошёл грейдер - очень маленькая ширина дороги, и естественно грейдер не может почистить дороги", - рассказывает подписчица _pilevich_01.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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